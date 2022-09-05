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مدير وكالة الطاقة الذرية: الإعلان عن نتائج مهمة الوكالة إلى محطة زابورجيا غدا

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:16 م
مدير وكالة الطاقة الذرية: الإعلان عن نتائج مهمة الوكالة إلى محطة زابورجيا غدا جروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أنه سينشر غدا الثلاثاء 6 سبتمبر، تقريرا عن نتائج مهمة الوكالة إلى محطة زابورجيا للطاقة النووية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن اثنين من خبرائها لا يزالان في المحطة بصفة مراقبين.

وتابع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: غادر يوم الاثنين، أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابورجيا، كما هو مخطط بعد عدة أيام من العمل لضمان سلامة وأمن المحطة، وبقي اثنان آخران في المحطة، في سياق استمرار وجودهما في المنشأة.

 

 

 

 


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