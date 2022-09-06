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أوكرانيا: مقتل 50 ألفا و150 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:59 م
أوكرانيا: مقتل 50 ألفا و150 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 50 ألفا و150 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم.
 
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2077 دبابة و4484 من المركبات المدرعة و1179 من النظم المدفعية و296 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و236 طائرة و209 مروحيات و15 سفينة و3305 مركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 109 وحدات من المعدات الخاصة.
 
وفي سياق متصل، ذكرت الإدارة الرسمية لخدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن 194 مدنيًا تم إجلاؤهم من إقليم دونيتسك، وأوضحت أن رجال الإنقاذ ساعدوا 194 شخصًا، من بينهم 17 طفلاً و9 أشخاص من ذوي الإعاقة، خلال عملية الإخلاء في منطقة بوكروفسك بدونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
وأفاد البيان بأن ما يقرب من 10 آلاف شخص يعيشون في المناطق المأهولة بالسكان في إقليمي "دونيتسك" و"لوهانسك" قد تم إجلاؤهم منذ بداية العمليات العسكرية من قبل موظفي إدارة الطوارئ الأوكرانية.. أما في خاركيف، فقد أعلن عمدة المدينة إيهور تيريخوف قبل قليل أن القوات الروسية قصفت مبنى سكنيا في المدينة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
 
في المقابل، أعلن المتحدث باسم المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تكبيد قوات كييف خسائر بشرية بنحو 300 قتيل وجريح.
 
وقال إيجور كوناشينكوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن القوات الروسية نجحت في تدمير 1500 صاروخ بينها 100 صاروخ هايمرز في مقاطعة نيكولايف وإسقاط مروحية أوكرانية في مقاطعة خيرسون.

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