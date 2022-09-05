حصاد الوزارات.. التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الجديد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الدراسى الجديد
12 إجراءً من "التعليم" لضبط مصروفات المدارس الخاصة قبل بدء العام الدراسى
وزير الصحة يطلق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية
التنمية المحلية: حل 241 شكوى من إجمالى 255 فى قرى المبادرة الرئاسية
الرى: آخر موعد لتلقى طلبات التصالح للمنشآت داخل منطقة الحظر بالشواطئ 15 أكتوبر
الرى: تكثيف المرور على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول
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