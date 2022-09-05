حصاد الوزارات.. التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الجديد

كتب ـ محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

12 إجراءً من "التعليم" لضبط مصروفات المدارس الخاصة قبل بدء العام الدراسى

وزير الصحة يطلق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية