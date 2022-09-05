اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الجديد

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 

12 إجراءً من "التعليم" لضبط مصروفات المدارس الخاصة قبل بدء العام الدراسى

وزير الصحة يطلق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية

 

حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

اجازه السبت

العام الدراسى الجديد

وزاره الزراعه

بيض المائده

الانضباط المدرسى

وزير الصحه

التنميه المحليه



الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:00 م

حصاد الوزارات.. "التضامن" تصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث فاقوس

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:28 م

تعرف على حصاد وزارة القوى العاملة فى أسبوع

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:00 م

حصاد الوزارات.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 88.7%

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:00 م

حصاد الوزارات.. التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 50% بمشاركة 200 شركة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة