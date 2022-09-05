الرى: تكثيف المرور على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى ، أنه يتم تكثيف المرور مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول المحتملة تنفيذًا لتكليفات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.

وتم التفتيش على 117 مخر سيل بمحافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنىسويف والفيوم والقاهرة والاسماعيلية"، حيث تبين أن معظم تلك المخرات بحاله جيدة ، وأن بعض المخرات تحتاج لأعمال صيانة سريعة ، وهوما تم تكليف الأجهزة المختصة بالوزارة بالإسراع بتنفيذها ، مشيرا الى أن هذه الزيارة تهدف إلى لمرور علي بعض المواقع التي تحتاجلتنفيذ إجراءات سريعة وإعطاء التوجيهات بإنهاء الاعمال في أسرع وقت.

وتشرف وزارة الموارد المائية والرى على 1162 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول وإستغلال المياه في شحن الخزان الجوفىبمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات لضمان جاهزيتها قبل موسم الامطار والسيول.

يذكر أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات فى كميات ومواقع الأمطار دفعت الوزارةلتعديل تصميمات مخرات السيول بمايتواكب مع التطرف الهيدرولوجي الذي أدي لزياده كميات المياه في العام الماضي في بعض الأماكن بنسبة تزيد عن الثلث، وهو الأمر الذى يتطلب مراجعة وتحديث القدرة الإستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع لتستوعب زمن تكرارى للأمطار يصل إلى 300 عام بدلا من المتبع وهو 200 عام.