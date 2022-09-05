وزير التموين يدشن غدا أول سوق نموذجى بمنطقة الدلتا

كتب ـ مدحت وهبة

يدشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، أول سوق نموذجى في منطقة الدلتا، حيث سيتم وضع حجر الأساس للسوق بالمنطقة اللوجستية بمدينة طنطا، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء أسواق جملة فى مختلف المحافظات، كما سيفتتح وزير التموين العديد من المشروعات التجارية بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية .

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية كانت قد انتهت من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث، حيث إن كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية "الدعم الفنى" عن أسواق الجملة فى مصر، وتتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا لبدء عمليات التطوير بالتوازى مع إنشاء أسواق جملة جديدة فى العديد من المحافظات ،كذلك إنشاء أسواق الجملة وكذلك المراكز التجارية والمناطق اللوجستية فى العديد من المحافظات التى ستعمل على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، ما سينعكس على الحد من هدر المنتجات الأمر الذى يصب فى صالح المستهلك.