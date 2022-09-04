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الأسهم الذهبية بالبورصة حققت صعودًا تجاوز 40% خلال شهر أغسطس

الأحد، 04 سبتمبر 2022 12:00 ص
الأسهم الذهبية بالبورصة حققت صعودًا تجاوز 40% خلال شهر أغسطس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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صعدت أسهم بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، بنسبة تجاوزت 40%، وربح رأس المال السوقى للبورصة، نحو 51.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 685.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.2%، وضمت قائمة الأسهم الذهبية؛
 
 
1- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 40.40% ليغلق عند مستوى 10.600 جنيه.
 
2- العربية للمحابس بنسبة 42.46% ليغلق عند مستوى 1.503 جنيه.
 
 
3- رواد السياحة-رواد بنسبة 42.49% ليغلق عند مستوى 22.300 جنيه.
 
 
4- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بنسبة 52.32% ليغلق عند مستوى 2.530 جنيه.
 
5- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 51.39% ليغلق عند مستوى 3.800 جنيه.
 
6- العامة لصناعة الورق-راكتا بنسبة 64.37% ليغلق عند مستوى 10.750 جنيه.
7- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 72.61% ليغلق عند مستوى 15.190 جنيه.
 
 
8- بلتون المالية القابضة بنسبة 87.08% ليغلق عند مستوى 3.070 جنيه.
 
9- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 81.03% ليغلق عند مستوى 24.620 جنيه.
 
 
10- ليسيكو مصر بنسبة 97.53% ليغلق عند مستوى 9.580 جنيه.
 
 
11- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 113.26% ليغلق عند مستوى 2.670 جنيه.
 
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 5.61% ليغلق عند مستوى 9998.61 نقطة، خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 17.82% ليغلق عند مستوى 2201.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 15.29% ليغلق عند مستوى 3153.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 6.66% ليغلق عند مستوى 12371.49 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 7.43% ليغلق عند مستوى 3746.36 نقطة.

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