تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة " بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 23.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 949.7 مليون جنيه، يليه سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 218.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 647.7 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 83.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 317.6 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 841.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 286.5 مليون جنيه، ثم "جي بي أوتو" بحجم تداول 68.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 233.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "شارم دريمز للاستثمار السياحي" بحجم تداول بلغ 21.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 231.6 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 172.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 225.1 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 32.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 198 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الشمس للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 23.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 178.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ليسيكو مصر"، بحجم تداول بلغ 20.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 176.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 10287.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 2210.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% ليغلق عند مستوى 3171.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.61% ليغلق عند مستوى 12675.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3668.33 نقطة.