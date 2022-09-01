ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 5.61% خلال تعاملات جلسات أغسطس

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.61% ليغلق عند مستوى 9998.61 نقطة، خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 17.82% ليغلق عند مستوى 2201.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 15.29% ليغلق عند مستوى 3153.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 6.66% ليغلق عند مستوى 12371.49 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 7.43% ليغلق عند مستوى 3746.36 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 51.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، ليغلق عند مستوى 685.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.2%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 366.5 مليار جنيه إلى 435.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 19%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114.3 مليار جنيه إلى 129.7 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 480.7 مليار جنيه إلى 565.6 مليار جنيه بنسبة نمو 17.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 18.8%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 100.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 19.854 مليار ورقة منفذة على 1.3 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 39.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.634 مليار ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول به نحو 91.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 247.9 مليون ورقة منفذة على 8843 عملية خلال شهر يوليو المنتهى، واستحوذت الأسهم على 54.84% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.16%، وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 37.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 4.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 432.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 13.1 مليار جنيه، بحجم تداول 11.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 613.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 50.2 مليار جنيه بحجم تداول 16 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.05 مليون عملية.