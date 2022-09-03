7 مبادئ قضائية تحفظ حق عمال النظافة فى حسن المعاملة وعدم الإساءة إليهم

كتب أحمد عبد الهادى

وضعت المحكمة الإدارية العليا عدة مبادئ في حيثيات حكمها الخاص بعمال النظافة بحظر الإهانة أو الإساءة إليهم، فقضت برفض الطعن المقام من الطاعنة (ب.م.س) سكرتيرة بمدرسة الهلال الابتدائية المشتركة ببنى سويف، قامت بصفع عاملة النظافة بالمدرسة (ن.ب.م) على وجهها وإهانتها وتعدت عليها بالألفاظ غير اللائقة بسبب امتناع عاملة النظافة عن الشهادة الزور لصالح السكرتيرة ضد زميل للسكرتيرة بالمدرسة المدرس (ر.ع.ع)، والتى ضمنت شكواها وقائع غير صحيحة ضد المدرس لو صحت لاستوجبت عقابه، بأن ادعت عليه أنه تحرش بها على خلاف الحقيقة واعتصمت عاملة النظافة بحبل الله وامتنعت عن الشهادة الزور فكان جزاؤها الصفع بالقلم، وعاقبت المحكمة السكرتيرة بخصم أجر عشرة أيام من راتبها.

ووضعت المحكمة (7) مبادئ لحق عمال النظافة كافة فى حسن المعاملة وعدم الإهانة أو الإساءة إليهم بالفعل أو القول:

1- المجتمعات تتفاضل فيما بينها بشأن نظرتها إلى الإنسان عامل النظافة، ففى المجتمعات المتقدمة يسعون إلى رقى الإنسان مهما دنت وظيفته، وفى المجتمعات العربية يسعى الكثير إلى التقليل من شأن إنسانية عامل النظافة والتنقيص من دوره والنظرة إليه نظرة ازدراء.

2- عمال النظافة يقومون بدور جوهرى في المجتمع، ليجعلوا من حياة المواطنين فى بيئة نظيفة خالية من التلوث لتبدو أكثر جمالاً وأعمال التنظيف محفوفة بالمخاطر والإصابة بالأضرار وهم يتقبلون برضاً وتسليم.

3- أشد ما يؤلم عمال النظافة استخدام العنف معهم أو الإساءات اللفظية في ظل غياب ثقافة إنسانية النظافة عن أذهان الكثير.

4- على الملوّثين للبيئة أن يخجلوا من سلوكهم غير الإنسانى وحرى بعمال النظافة الافتخار بدورهم الحضارى والاجتماعى والجمالى.

5- وظيفة عمال النظافة هى الوظيفة الأكثر تقديراً في المجتمعات المتحضرة، حيث يحظى عامل النظافة بكل التقدير والاحترام، كونه الجندي المجهول في إظهار الوجه المشرق للمدن الأوروبية، وأصحاب الزي البرتقالي تقدموا على كثير من المهن.

6- عاملة النظافة اعتصمت بحبل الله واستوثقت بالحق وتمسكت بالأمانة وأبت أن تشهد زورا وبهتاناً فنالها الصفع بالقلم على وجهها من سكرتيرة المدرسة ظلماً وعدواناً فتبت يداها خسراناً مبيناً.

7- عمال النظافة هم الفئة التى تحتاج إلى الدعم الاجتماعى حتى يصلوا إلى مستوى الرضاء الوظيفى فيستمدون منه الحماس والروح المعنوية دون فتور للقيام بعملهم المهم فى جعل البيئة نظيفة.