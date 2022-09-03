محافظة أسيوط: عقد لقاء موسع للتوعية بالمشروعات الخضراء الذكية

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم عقد لقاء موسع لأهالى قرى مركز أسيوط، ضمن اللقاءات التى تنظمها اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة، للتوعية بأهمية المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها الحكومة المصرية، فى إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 ، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

حضر اللقاء - الذى عقد بديوان مركز ومدينة أسيوط - حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأحمد ثابت نائب رئيس المركز ، وهاجر محمد كمال عضو اللجنة التنفيذية للمبادرة والمهندس محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات بالوزارة وممثلين عن بعض منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية .وبحضور ممثلين لاهالى قرى مركز ومدينة أسيوط .

واستعرضت هاجر محمد كمال عضو اللجنة التنفيذية، التعريف بالمبادرة وأهدافها، ومراحل تنفيذها والخريطة الزمنية لها استعدادا لمؤتمر تغير المناخ cop27، بالإضافة الى معايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية والتى تم تقسيمها الى 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة و المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح " وذلك على ان تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الاتية " مشروعات تقوم على ممارسات الاعمال المراعية للبيئة والتى تؤدى الى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجى والتخفيف من اثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه " .

كما استعرض المهندس محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات ،كيفية التعامل مع المنصة الالكترونية للمبادرة والتسجيل فيها بالاضافة الى شرح لكيفية تقديم المشروعات على المنصة الالكترونية والرد على استفسارات الحضور بخصوص التعامل مع المنصة وتسهيل عملية التسجيل .

كما ناشد رئيس مركز ومدينة اسيوط ونائبه جميع الحضور بحث المواطنين على المشاركة فى المبادرة وتقديم المشروعات وفقا للمعايير المحددة للمبادرة والالتزام بمواعيد التقديم وتسجيل المشروعات قبل انتهاء المدة الزمنية فى 7 سبتمبر الجارى ، معلنا تكثيف حملاتا لتوعية ومخاطبة المستهدفين من مؤسسات المجتمع المدنى وكافة الجهات للمشاكرة فى المبادرة .

وتم خلال اللقاء الاستماع الى طلبات ومقترحات الحضور والرد على استفساراتهم الخاصة بالمشاركة فى المبادرة وكيفية التقدم لها و تذليل كافة العقبات الت تواجه الراغبين فى المشاركة وتقديم كافة اوجه الدعم لهم .

كما أشاد محافظ أسيوط بالجهد المبذول من القائمين على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وعلى رأسهم الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الاطراف باتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ والسفير هشام بدر المنسق الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، ولدورهم ومشاركتهم الفعالة فى التوعية بالمبادرة وحث كافة الفئات والمؤسسات على المشاركة فى المبادرة والاستعداد لمؤتمر تغير المناخ الذى سيعقد بشرم الشيخ .

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لكافة الفئات والمؤسسات على المشاركة فى المبادرة الوطنية وتقديم المشروعات وذلك فى إطار الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ الذى سيعقد بشرم الشيخ ، موجهاً أعضاء اللجنة التنفيذية ، بتكثيف الفعاليات واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدنى وأعضاء المجلس القومى للمرأة ورجال الاعمال والمستثمرين وممثلى كافة الجهات التنفيذية ، ودعوة المواطنين وكافة اصحاب المصلحة بالمشاركة فى المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة ( http://www.sgg.eg )والتى بدأ العمل بها ابتداء من الاحد الموافق 21 اغسطس 2022 وتستمر فى تلقى المشروعات حتى يوم 7 / 9 / 2022 ، وسوف يتم اعلان اسماء المشروعات الفائزة من المحافظات يوم 15 سبتمبر 2022 ، وفقاً للشروط والضوابط الموضحة على الموقع الالكترونى للمبادرة ، لافتاً إلى أن المبادرة التى اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى واثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة ، لافتاً الى ان المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى.

وأكد المحافظ على أنه سيتم تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة على مستوى المحافظة واختيار مشروع واحد فى كل مجال من المجالات الست على ان يتم عرض 162 مشروع المختارين من اللجان التنفيذية بجميع المحافظات فى اطار تنافسى خلال مؤتمر وطنى سيعقد خلال شهر سبتمبر 2022 بمشاركة جهات ومنظمات وطنية ودولية وبنوك الاستثمار وبنوك التنمية والمؤسسات المعنية بتشجيع الصادرات والاستثمارات الخاصة والابتكار والتطوير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعرض المشروعات المقدمة واختيار افضل ١٨ مشروع من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست ، بحيث يتم توفير التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ cop27 " " بشرم الشيخ .

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن انطلاق المنصة الالكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال المشروعات على الموقع الالكترونى ( http://www.sgg.eg ) ،معلنًا تخصيص الخط الساخن (2135603/ 088) لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال اعضاء اللجنة التنفيذية ومقررها ( عبد الباقى سيد ) ، على ان يتم الاعلان عن اية تفاصيل للمبادرة او منشورات التوعية على المنصة الالكترونية للمبادرة و الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى.