حصاد الوزرات.. "التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة ..إنفوجراف

التضامن: استخراج 877 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة

الصحة توضح أعراض الإصابة بالنوبات القلبية.. القىء وشحوب الوجه أبرزها