حصاد الوزرات.. "التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
"التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة ..إنفوجراف
التضامن: استخراج 877 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة
الصحة توضح أعراض الإصابة بالنوبات القلبية.. القىء وشحوب الوجه أبرزها
التعليم تعلن تفاصيل التقييم فى الصفين الرابع والخامس الابتدائى
الصحة: تدريب أكثر من 49 ألف مُتدرب على طرق الفحص الظاهرى للوجبات المدرسية
وزير الكهرباء يتابع مؤشرات الأداء بنطاق عمل شركة شمال الدلتا
وزيرة البيئة تتابع آخر استعدادات استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ.. صور
وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ "مواطنين بلا مأوى" فى القاهرة والجيزة
التعليم العالى: ورشة عمل حول تأثير التغيرات المناخية على الموارد الأرضية
الرى: إزالة 7 مخالفات على نهر النيل فى محافظة البحيرة
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