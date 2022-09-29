الصحة: تدريب أكثر من 49 ألف مُتدرب على طرق الفحص الظاهرى للوجبات المدرسية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تدريب أكثر من 49 ألف مُتدرب من أعضاء لجان استلام التغذية المدرسية بجميع محافظات الجمهورية، وتضمنت التدريبات طرق الفحص الظاهرى للوجبات المدرسية، للتأكد من سلامة الوجبة المقدمة للطلاب، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد 2022-2023، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم وضع خطة للإشراف على الوجبات المدرسية، من خلال الرقابة والتفتيش علي مرحلة تسليم الوجبات المُوردة للمدارس، وسحب عينات من التغذية المدرسية وإرسالها للمعامل للتأكد من مدي صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه يتم الإشراف والمتابعة بشكل مستمر على التغذية المدرسية بمخازن ومطابخ المدارس ( الفكرية - المكفوفين - الصم والبكم - مطابخ بنك الطعام )، وتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية بمحيط المدارس.

وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.