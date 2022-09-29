التعليم تعلن تفاصيل التقييم فى الصفين الرابع والخامس الابتدائى

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري 167 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية - الرسمية لغات- الرسمية المتميزة للغات- الخاصة بأنواعها العربي واللغات) اعتباراً من العام الدراسي 2022/2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم قرارا وزاريا يحدد أدوات التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2022/2023، مشيراً إلى أنه يتم عقد ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد.

وحسب القرار الوزاري، فإن الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

ويخصص لعقد كل اختبار من الاختبارين السابقين فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم في الأسبوع الأخير من الشهر.

أما الاختبار النهائي، فسوف يعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي علي مجموع الدرجات الثلاث.

وأوضح القرار الوزاري، تقيس المهام الأدائية مدي اكتساب الطلاب المهارات، وهي تقدم دليلاًَ علي تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي وهي تمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية ويوزع المعلم علي الطلاب عدداً من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدى منها بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة، مع مراعاة تقديم المعلم الداعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميوله.

وأشار القرار الوزاري 176 والذي أصدره وزير التربية والتعليم، يخصص المهام الأدائية 35 درجة لكل مادة توزع كالأتي ( 5 درجات للتخطيط الجيد، 5 درجات جدية العمل، 25 درجة المنتج النهائي)