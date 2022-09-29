الصحة توضح أعراض الإصابة بالنوبات القلبية.. القىء وشحوب الوجه أبرزها

كتبت – مرام محمد

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بالنوبات القلبية، تتمثل في الشعور بألم أو إزعاج في وسط الصدر، والإحساس بصعوبة أو ضيق في التنفس، والشعور بالغثيان أو التقيؤ، والدوخة أو الإغماء، وظهور العرق البارد، وشحوب الوجه، بالإضافة إلى الشعور بألم في الذراعين أو الكتف الأيسر أو المرفقين أو الفك أو الظهر.

وأشارت الوزارة، إلى أن هناك مجموعة من الأعراض تعانيها النساء بوجه خاص في حالة إصابتهن بالنوبات القلبية، وهي، الشعور بضيق النفس، والغثيان والتقيؤ، بالإضافة إلى ألم الظهر أو الفك.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين بطلب الرعاية الطبية، فور ظهور الأعراض السابقة عليهم، مشيرة إلى زيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، للكشف والمتابعة والعلاج مجانا.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أكدت على أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة تستهدف المواطنين فوق سن 40 عاما.

وأوضحت أن المبادرة توفر كافة التحاليل والفحوص الطبية بالمجان للمنتفعين في جميع الوحدات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، حيث توفر 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى موزعين على جميع الوحدات الصحية فى كافة محافظات الجمهورية، وأن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض فى مدة (30 ثانية فقط).

وأشارت إلى إنه فى حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوى المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة.