وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ "مواطنين بلا مأوى" فى القاهرة والجيزة

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

أشارت الشكوى إلى وجود مواطن بلا مأوى بمنطقة حي السلام بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يظهر عليه علامات الإعياء والمرض الشديد، ويناشد الشاكي المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وانقاذ المواطن بلا مأوى نظرا لسوء حالته الصحية.

وفي هذا الإطار، وفور تلقي الشكوى فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق التدخل السريع المركزي، وعليه فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة القاهرة بالتوجه إلى موقع الشكوى، وببحث ودراسة الشكوى تبين صحة المعلومات الواردة للمنظومة.

وفي هذا الإطار تولى المختصون بغرفة التدخل السريع الطبي بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بهيئة الاسعاف المصرية،، حيث تم نقل المواطن بمرافقة فريق التدخل السريع المحلي إلى المستسفى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطن، وفور استقرار حالته الصحية تولى فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الإجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع.

وفي سياق متصل وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن بلا مأوى بمنطقة العجوزه بالقرب من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي ، علما بأن المواطن بلا مأوى يعاني من نزيف وأن حالته الصحية سيئة للغاية ويحتاج إلى تلقي العلاج اللازم والايداع بإحدى دور الرعاية الإجتماعية.

فور تلقي الشكوى فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، وفور وصول أعضاء الفريق إلى موقع الشكوى فقد تبين ضرورة نقل المواطن إلى أقرب مستشفى نظرا لسوء الحالة الصحية، وعليه فقد تطلب الآمر قيام فريق التدخل السريع الطبي بالمنظومة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية ومدير مستشفى إمبابة العام، وعليه فقد تم نقل المواطن إلى مستشفى إمبابة العام واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للاطمئنان على الحالة الصحية، وفور الإنتهاء من إجراء الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية ووقف النزيف، حيث تبين ضرورة عرض المواطن على عيادة المسالك البولية للفحص.

وفي هذا الإطار وفور تلقي العلاج اللازم تولى فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الإجتماعي إيداع المواطن إحدى دور الرعاية الإجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية، ومن جانبها تتابع وزارة التضامن الاجتماعي الحالة الصحية للمواطن بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.