اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:14 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزرات.. التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزرات.. التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر وزارة التموين - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر

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القوى العامله

الكهرباء

الرى

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