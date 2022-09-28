حصاد الوزرات.. التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر
التضامن : 74٪ من المستفيدين من الدعم النقدى "تكافل وكرامة" سيدات
"الصحة": زيادة عدد مراكز التعامل مع حالات العقر إلى 302 على مستوى الجمهورية
وزير النقل يسلم رسالة من الرئيس السيسى لرئيس الوزراء اليابانى
التعليم: الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة مضافة للمجموع ومن 60 درجة
كهرباء شمال القاهرة تفوز بـ 3 كؤوس ببطولة الجمهورية للشركات
وزيرة الهجرة تستقبل الفائز ببطولة العالم فى إحدى الألعاب الإلكترونية.. صور
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