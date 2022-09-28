حصاد الوزرات.. التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر

التضامن : 74٪ من المستفيدين من الدعم النقدى "تكافل وكرامة" سيدات

"الصحة": زيادة عدد مراكز التعامل مع حالات العقر إلى 302 على مستوى الجمهورية

كهرباء شمال القاهرة تفوز بـ 3 كؤوس ببطولة الجمهورية للشركات