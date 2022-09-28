"القوى العاملة" تنظم ورشة عمل عن التوظيف العادل والأخلاقى لشركات استقدام العمالة

كتبت آية دعبس

عقدت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ورشة عمل بعنوان "التوظيف العادل والأخلاقي لوكالات استقدام العمالة" وتستمر لمدة يومين، وتعقد في إطار المشروع الإقليمي "نحو مقاربة شاملة لهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" " THAMM " ، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، ويهدف إلى حوكمة هجرة اليد العاملة وتوفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد.

وبحسب بيان صحفي عن الوزارة تهدف الورشة إلى العمل على توعية القائمين على شركات إلحاق العمالة بمبادئ التوظيف العادل والأخلاقي للعمالة في القطاعات المختلفة من خلال معايير التوظيف المتعارف عليها في النطاق الوطني والدولي والمخاطر التي قد تتعرض لها الشركات.

شارك في الورشة لفيف من ممثلي شركات إلحاق العمالة، ومن جانب وزارة القوى العاملة: الدكتور ياسر غازي مدير الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، ونصرة سالم مسئول إدارة شئون شركات الحاق العمالة، والدكتورة أميرة زكي ممثل الادارة المركزية للعلاقات الدولية ومنسق المشروع بالوزارة، وعلا أحمد باحث بقطاع التشغيل، وعمرو ربيع مصطفى باحث بالادارة العامة لمعلومات سوق العمل، وناهد نبيل مسئول شكاوى شركات الحاق العمالة، وهند علي باحث بإدارة شركات إلحاق العمالة، وممدوح يونس باحث بالادارة العامة لمعلومات سوق العمل، و أحمد عادل الصاوي باحث بالادارة العامة للتشغيل بالخارج.

وحاضر فيها فريق التدريب من جانب المنظمة الدولية للهجرة: فرح البطراوي المنسق الوطني للمشروع، ومروة مصطفى مسئول برامج بقسم تنقل العمالة والإدماج المجتمعي، ومنيرة الكحلاوي مساعد بقسم تنقل العمالة والإدماج المجتمعي ، وسليم عبدالجليل استشاري بالمنظمة.