القوى العاملة توجه بإزالة أى معوقات من شأنها تعطيل مصالح المواطنين

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، في تقريره أنه استمع لمطالب المواطنين متلقى الخدمة، مؤكداً أنه على استعداد لاستقبالهم والاستماع إلي شكواهم، وشدد علي اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تيسير العمل، ومن ثم تقديم أفضل الخدمات للجمهور بسهوله ويسر .

ووجه مدير المديرية، العاملين في المكاتب بإزالة كافة المعوقات التي من شأنها تعطيل مصالح المواطنين وضرورة الإسراع من ميكنة جميع الخدمات التي تقدمها المديرية، والانتهاء من استخراج شهادات القيد المميكنة بشكل كامل في جميع المكاتب التابعة للمديرية.