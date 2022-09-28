تعرف على أهداف إنشاء القطار الكهربائى السريع

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع بسرعة 250 كم /الساعة، ويربط اكثر من 80 مدينة بالمحافظات من أسوان لمرسى مطروح والعالمين.

وخلال النقاط التالية نعرض أهداف إنشاء القطار الكهربائي السريع...

يربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع، ويعتبر من وسائل النقل الآمنة والمنفصلة تمامًا عن المحاور المرورية القائمة بالمدن، لذلك يتخذ أقصر الطرق ليختصر المسافة بين جميع المحافظات، حتى أنه جعل المسافة بين شمال مصر وجنوبها لا تتجاوز خمسة ساعات.

• خلق محور تنموي برى أخضر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وربط الموانى الللوجيستية على البحرين فلم تعد الحركة قاصرة على موانئ بورسعيد أو دمياط فقط، بل سيصبح الوصول إلى جميع الموانئ أكثر سهولة لنقل البضائع بين الموانىء المختلفة (ميناء العين السخنة،ميناء جرجوب غرب العلمين ، موانئ اسكندرية وبرج العرب و الدخيلة...إلخ).

• أحد ركائز خطة التنمية المستدامة التى تنفذها الدولة لخدمة الزحف العمراني في المدن التى يمر بها على طول المسار (العاصمة الإدارية - مدينة السادس من أكتوبر - الإسكندرية - برج العرب - العلمين - مطروح - المنيا - سوهاج - أسيوط - الأقصر - أسوان - توشكى - أبو سمبل – الغردقة - سفاجا ) حيث يسهل حركة الإنتقال منها وإليها وبالتالي يخفف العبء عن الوادى والدلتا.

• تهدف شبكة القطار السريع إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية

• نقل الإنتاج المحلي لمواني التصدير (مواني بحرية - مواني جافة - مواني جوية) .

• ربط المناطق الصناعية بموانئ التصدير

• يتميز القطار السريع بسعة نقل أعلى مما يقلل الأزدحام المروري ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة

• إنشاء مناطق لوجيستية جديدة حيث تخدم جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها لنقل المنتجات والخامات منها وإليها وإليها بسرعة تصل إلى 120 كم/ساعة

• تنمية حركة السياحة بين البحر الأحمر (الغردقة) وجنوب الصعيد ( الأقصر – أسوان – أبوسمبل ) والتى تتيح للشركات السياحية مرونة أكثر في تنويع البرامج السياحية.