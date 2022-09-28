القوى العاملة بالشرقية تبدأ التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بالشرقية، بشأن بدء التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة عضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، ومبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى عقد ندوة توعية بعنوان "التعريف بوحدة المساواة والوقوف على المواد الحاكمة لحق المرأة العاملة فى ظل قانون العمل" بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمدينة بلبيس.

وافتتح أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية، اليوم الأول لبدء البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى قرية كفر محمد أحمد بمدينة منيا القمح والمستمر لمدة شهر، بنظام الساعات التدريبية المعتمدة على أيدى مدربين مؤهلين تم اختبارهم بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية، انه تم عقد ندوة تثقيفية بعنوان "التعريف بوحدة المساواة والوقوف على المواد الحاكمة لحق المرأة العاملة فى ظل قانون العمل، بمشاركة 49 من العاملات بالمصنع، شملت موضوعاتها: اللوائح – القرارات الخاصة بعمل النساء، والتعريف بالأهداف الاستراتيجية لمنظمة العمل الدولية وقانون العمل، وكيف يتحقق العمل اللائق، وتعريف التمييزوتكافؤ الفرص، فضلًا عن المباديء والحقوق الأساسية فى العمل، والحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية.