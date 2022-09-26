اليوم السابع
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10 طرق لوقف نزيف معادن الأسنان.. تعرف عليها

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:00 ص
10 طرق لوقف نزيف معادن الأسنان.. تعرف عليها علاج الاسنان
كتب – حسام الشقويرى

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تساعد المعادن مثل الكالسيوم والفوسفات في تكوين مينا الأسنان ، إلى جانب العظام والعاج، كما أنها تمنع تسوس الأسنان والتجاويف اللاحقة، ومع تقدمك في العمر ، تفقد المعادن الموجودة في أسنانك، و قد يحدث هذا بسبب تناول الأطعمة السكرية والحمضية، و يحدث أيضًا عندما تتراكم البكتيريا في فمك، و بمجرد زوال المينا أو العظام ، لا توجد طريقة لاستعادتها دون استبدال السن بالكامل، وفقا لما نشره موقع healthline

ومع ذلك ، من الممكن المساعدة في تجديد هذه المعادن بتغييرات نمط الحياة والعلاجات المنزلية قبل حدوث تسوس الأسنان، و تُعرف هذه العملية بإعادة التمعدن، و يمكنك أيضًا إيقاف التنقية في مساراتها.

1 -  نظف أسنانك بالفرشاة

تفريش أسنانك مهم لإزالة البكتيريا، و تحدث التجاويف بسبب تراكم بكتيريا  Streptococcus mutans في فمك.

2 - استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد

توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ، وقد يمنع معجون الأسنان بالفلورايد تسوس الأسنان ويمكنه أيضًا تقوية أسنانك ، مما يجعلها أقل عرضة لفقدان المعادن في المستقبل.

3 - قطع السكر

من المحتمل أن يكون طبيب أسنانك قد حذرك من السكر في الماضي ولسبب وجيه . السكر شديد الحموضة ويتفاعل مع البكتيريا في الفم عن طريق تكسير مينا الأسنان.

4 -  امضغ علكة خالية من السكر

تمت مناقشة دور اللثة في صحة الفم لعقود من الزمن ، لكن الدراسات أظهرت أن الإصدارات الخالية من السكر قد تعزز في الواقع إعادة تمعدن الأسنان.

5 -. تناول عصائر الفاكهة باعتدال

في حين أن الفاكهة جزء من نظام غذائي صحي ومتوازن ، إلا أنها يمكن أن تكون شديدة الحموضة ، وتخلق أحماض الفاكهة عملية إزالة الكالسيوم على مينا الأسنان، وهذا يعني أن الأحماض ترتبط بالكالسيوم وتجرده، و تعتبر عصائر الفاكهة أسوأ من ذلك ، لأنها عالية الحموضة وغالبًا ما تحتوي على السكريات المضافة.

6 -  احصل على المزيد من الكالسيوم والفيتامينات

بينما يتم إنتاج الكالسيوم داخل الأسنان بشكل طبيعي ، يتم تجريد هذا المعدن المهم بواسطة الأحماض والبكتيريا بمرور الوقت، و يمكنك تعويض الكالسيوم عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم .

7 - النظر في البروبيوتيك

عند التفكير في البروبيوتيك لإعادة التمعدن ، من المهم اختيار السلالات التي يتم إنتاجها بشكل طبيعي في الفم، و بهذه الطريقة ، تقوم باستبدال البكتيريا الجيدة دون إدخال سلالات قد تكون ضارة.

8 -  معالجة جفاف فمك

يحدث جفاف الفم عندما لا يكون هناك إنتاج كافٍ للعاب، و اللعاب ليس مهمًا فقط في الحفاظ على راحة فمك ، ولكنه يساعد أيضًا في منع تسوس الأسنان.

9 -  التقليل من الأطعمة النشوية

الأطعمة النشوية مثل البطاطس والأرز والخبز محملة بالكربوهيدرات البسيطة، و تزيد هذه من كمية السكريات القابلة للتخمر في الفم ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تآكل أسنانك.

10 - شرب المزيد من الماء

لا يزال الماء هو المشروب المفضل الذي يختاره الأطباء وخبراء التغذية وأطباء الأسنان،  إنه ليس خاليًا من السكر بشكل طبيعي فحسب ، ولكنه يساعد أيضًا في إزالة المواد الضارة من الجسم.

 

 


الماء

المعادن

الكالسيوم

السكر



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