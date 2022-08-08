5 طرق بسيطة لمنع تسوس الأسنان عند الأطفال

كتبت إيناس البنا

إذا لم تتم معالجة التجاويف بشكل جيد في الوقت المناسب ، فبصرف النظر عن الألم الشديد ، يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان وفي النهاية إلى فقدان الأسنان للطفل.

ومع ذلك وفقا لموقع " onlymyhealth "، هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تمنع تسوس الأسنان ، وبعضها يساعد فقط في منع العدوى.

استخدام الفرشاة



يحتاج الآباء إلى تعزيز فوائد تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام حتى تصبح عادة معهم، بداية من الأطفال الصغار، يحتاج الأطفال إلى تنظيف أسنانهم مرتين يوميًا، مرة بعد الاستيقاظ من السرير في الصباح والثانية قبل النوم في السرير، يمكن أن يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة في الحد من التجاويف لأنه يقلل من تراكم الأوساخ والبكتيريا.

تنظيف الأسنان



كما أن التنظيف بالخيط لا يقل أهمية عن التنظيف بالفرشاة لأنه يساعد في تنظيف الأسنان بعمق، التنظيف بالخيط يمسح أيضًا بإزالة أي جزيئات طعام صغيرة تبقى عالقة بين الأسنان واللثة التي لا تستطيع الفرشاة الوصول إليها، يساعد التنظيف بالخيط أيضًا على تجنب تكوين البلاك الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، لذا تأكد من مراقبة الأطفال أثناء استخدامهم للخيط لإخبارهم بالطريقة الصحيحة للقيام بذلك مرتين يوميًا على الأقل.

تجنب الكثير من السكر



من المهم جدًا فهم مخاطر زيادة السكر على الجسم بالنسبة للأطفال، حيث يسبب السكر المكرر إلى حدوث تجاويف الأسنان، بصرف النظر عن المشاكل الصحية الأخرى وبالتالي يجب تجنب الأطعمة الحلوة مثل الحلوى والشوكولاتة التي تؤدي إلى تكوين البكتيريا، لذا بعد كل تناول سكر ، اجعل الأطفال يشطفون أفواههم.

إذهب الى علاج الفلوريد



تساعد محتويات الفلوريد الموجودة في الأسنان على الحفاظ على صحتها ولمعانها. على مر السنين تخضع الأسنان للكثير من إعادة التمعدن ونزع المعادن بسبب نوع الطعام الذي نتناوله، لذلك يجب أن يعطى الطفل علاج الفلورايد من وقت لآخر حتى لا تتأثر الأسنان كثيرا، اشترِ دائمًا معجون أسنان يحتوي على الفلورايد يمكن أن يساعد في منع تسوس الأسنان.

قم بزيارة طبيب أسنان بشكل منتظم



كأطفال، يجب أن يتم وضعهم موضع التنفيذ من خلال زيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء فحوصات حتى تصبح عادة حتى في سنوات البلوغ، كل ستة أشهر ، تساعد زيارة الأسنان في العثور على المشاكل ويمكن حلها بسهولة.