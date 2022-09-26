اليوم السابع يطلق قسما خاصا لقمة المناخ "cop27" بشرم الشيخ

كتبت منال العيسوى

إيمانا من مؤسسة "اليوم السابع" بأهمية الوعى البيئي، والمشاركة الفعالة للمصريين في فعاليات استضافة مصر للقمة العالمية للتغيرات المناخية COP27، ودور الإعلام في المساهمة في تشكيل هذا الوعى بمتابعة كل جديد على مدار الأربعين يوما المتبقية على انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل، أطلق "اليوم السابع" أيقونة تضم كافة الأخبار والتفاصيل والموضوعات المرتبطة بالمؤتمر، والوفود المشاركة والموضوعات المطروحة بالجلسات، والمبادرات الأفريقية والأيام الموضوعية للمؤتمر.

ويضم القسم الخاص ضخ إخبارى متنوع بكل أشكال المحتوى الإعلامى، فيديو، ألبومات، صور ، تغطية لقاءات، مبادرات مجتمعية، تصريحات خاصة، بالإضافة لكل الأخبار المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ على المستوى المحلى لكافة الوزارات المعنية والسفارات ومجلس الوزراء والبرلمان و رئاسة الجمهورية، وعلى المستوى العربى حول مؤتمر المناخ والمستوى العالمى .

بالإضافة الى تغطية لحظة بلحظة للاستعدادات الخاصة بالقمة العالمية، وتطورات المناقشات، والمفاوضات الدولية حول حل مشكلات التغير المناخي، من خلال الخبر والتحقيق والتقرير والمقال، بمشاركة نخبة واسعة من المتخصصين في شئون البيئة والمناخ.

كان تليفزيون "اليوم السابع"، أطلق سلسلة من الفيديوهات التعريفية والتغطيات الإخبارية المتميزة لتغطية كافة الموضوعات المتعلقة بقضايا البيئة والتغير المناخى تحت شعار "كوكبنا"، وتزامنا مع انطلاق قمة المناخ COP27، فى إطار الحرص والاهتمام العالمى بقضايا التغير المناخى، وتزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة COP27. وكذلك لتوعية الرأى العام العربى عامة والمصرى خاصة، بخطورة القضية البيئية وانعكاساتها على حياتنا جميعا، و انطلاقا من المكانة التى حققها في عالم الصحافة الرقمية باعتباره أول تليفزيون ديجيتال مصري يبث عبر منصات السوشيال ميديا.

جدير بالذكر، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 ، سيكون باسم COP27 ، وسيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر ، ويعمل على إتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ وكذلك الابتكار والحلول في أفريقيا من خلال تبادل المحادثات الهامة بين الدول فى قارات العالم المختلفة.