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استقرار أسعار الأسماك فى مصر .. كيلو البلطي بـ28 جنيها

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 04:00 ص
استقرار أسعار الأسماك فى مصر .. كيلو البلطي بـ28 جنيها سمك ارشيف
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار السمك اليوم الإثنين، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 28 جنيهًا إلى 28 جنيها سوق الجملة بتراجع 1.5 جنيه، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 21 و26 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.

 

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 90 جنيها، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 40 إلى 200 جنيه والمكرونة السويسى من 73 إلى 76 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 60 إلى 74 جنيها.

 

 وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

 

أما الجمبرى الجامبو مقاس 2 فتراوحت أسعاره ما بين 155 و255 جنيها، والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.

 

 


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