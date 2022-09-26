اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار ‏مخفضة 25%‏

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار ‏مخفضة 25%‏ حلو المولد
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 

التعليم توجه بمراجعة شهادات الماجيستير والدكتوراه الحاصل عليها العاملين

 

فئات معفاة.. جهود دعم غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية "إنفوجراف"

التعليم: إضافة مادة مشروعات بحثية تنفذ فى مجموعات لا تزيد عن 5 طلاب
التعليم: عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بنسبة لا تتعدى 15%

 


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اسعار حلوى المولد



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