أخبار 24 ساعة.. طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار ‏مخفضة 25%‏

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم توجه بمراجعة شهادات الماجيستير والدكتوراه الحاصل عليها العاملين
فئات معفاة.. جهود دعم غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية "إنفوجراف"
التعليم: إضافة مادة مشروعات بحثية تنفذ فى مجموعات لا تزيد عن 5 طلاب
التعليم: عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بنسبة لا تتعدى 15%
التعليم الفنى: تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الفنية "شائعة"
دار الإفتاء تعلن بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر ربيع الأول
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