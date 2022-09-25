وزير التموين: طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار ‏مخفضة 25%‏

كتب مدحت وهبة

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها، ويصل عددها إلى 1300 مجمع، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من حلوى ‏المولد بأسعار مخفضة 25%، وتبدأ من 65 جنيها للكيلو الواحد، و145 جنيها ‏للعبوة زنة 2 كجم، و230 جنيها للعبوة زنة 3 كجم.

وأشار ‏التقرير أنه يتم ‏ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية ‏لتلبية احتياجات المواطنين منها بهذه المناسبة.



وقال أحمد كمال ‏معاون الوزير والمتحدث الرسمي، إنه يتم طرح الكثير من ‏السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% بالمجمعات الاستهلاكية عن السوق ‏الخارجي، ويتم توفير الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر يبدأ ‏من 10.5 لبطاقة التموين، و14.75 للأرز الحر أيضاً، والسكر ‏بـ10.5 للمواطن على بطاقة التموين.‏