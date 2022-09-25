وزير التموين: طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار ‏مخفضة 25%‏

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، ويصل عددها إلى 1300 مجمع، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بأسعار مخفضة 25%، وتبدأ من 65 جنيها للكيلو الواحد، و145 جنيها للعبوة زنة 2 كجم، و230 جنيها للعبوة زنة 3 كجم.
وأشار التقرير أنه يتم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين منها بهذه المناسبة.
وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، إنه يتم طرح الكثير من السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% بالمجمعات الاستهلاكية عن السوق الخارجي، ويتم توفير الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر يبدأ من 10.5 لبطاقة التموين، و14.75 للأرز الحر أيضاً، والسكر بـ10.5 للمواطن على بطاقة التموين.
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