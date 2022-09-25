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التعليم الفنى: تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الفنية "شائعة"

الأحد، 25 سبتمبر 2022 07:26 م
التعليم الفنى: تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الفنية "شائعة" رضا حجازى
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن كل ما يتردد عن تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية اعتبارا من العام الدراسي الجديد، أمرا غير صحيح مطلقا وما هو إلا شائعة.
 
أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن الطلاب يطلب منهم الحضور إلى المدارس الفنية في العام الدراسي الجديد، وفقا للجداول المعلنة والثابتة، لأن البرامج الدراسية تعتمد على التقييم طوال العام.
 
وأوضح رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أن الطالب إذا احتاج مزيد من التدريب داخل المدارس سوف يحصل عليه، وتقدم الوزارة كل الدعم لطلاب التعليم الفني في العام الدراسي الجديد.
 

محمد موسى عمارة

التعليم الفني

اخبار التليفزيون

التعليم

وزارة التعليم



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