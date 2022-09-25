النقل: إطلاق نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية مطلع سبتمبر الجارى

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022، والخاص بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانيء تضمن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، موضحاً أنه تم اطلاق هذه النافذة مطلع سبتمبر الجارى، ويتم حالياً الترويج لها اعلامياً، وذلك فى إطار اتاحة المزيد من التيسيرات لمرتادى هذه السياحة.

كما استعرض وزير النقل مخططاً لمواقع المراين الدولية القائمة والمقترحة على جميع سواحل الجمهورية.

من جانبه أوضح اللواء بحري رضا إسماعيل، أن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، تتيح لمالك اليخت أو من ينوب عنه القيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه، وبرنامج الرحلة بالكامل، وأن النافذة الرقمية تقوم بإرسال البيانات، والمستندات آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعتها، وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة، وذلك تيسيراً وتسهيلاً لمرتادى اليخوت الأجنبية وإختصاراً للوقت.