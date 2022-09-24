من عصير الليمون لماء جوز الهند.. أطعمة للحامل يمكن أن تساعد فى تخفيف الغثيان

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون الحمل وقتًا جميلًا بالتأكيد ولكنه يأتي مع تحدياته الخاصة، من القدم المتورمة إلى سكري الحمل، فإن القائمة لا حصر لها ولا يوجد الكثير مما يمكن للمرء القيام به حيال ذلك.

ومع ذلك ، من المهم الاعتراف بهذه القضايا بدلاً من تجاهلها تحت السجادة، غثيان الصباح هي واحدة من هذه الحالات التي قد تواجهها الحامل.

غثيان الصباح هو حالة قد يشعر فيها الشخص بالغثيان الذي يتبعه في النهاية القيء، وقد يظهر هذا خلال الأشهر القليلة الأولى من الحمل أو قد يستمر طوال فترة الحمل، بالنسبة لبعض النساء ، قد يصبن بغثيان الصباح فقط عند الاستيقاظ ، ومع ذلك ، بالنسبة لبعض النساء ، قد يحدث طوال اليوم، لذلك ، من المهم أن تختار المكونات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الحالة.

وفقا لموقع "healthsite، إليك بعض الوصفات التي يمكن أن تساعدك إذا كنت تعاني من غثيان الصباح.

عصير الليمون

هذا المشروب خيار جيد إذا كنت تعانين من غثيان الصباح، تساعد النكهة الحمضية للمشروب في الحالة، علاوة على ذلك ، لديها أيضا فيتامين سي موجود فيه مما يساعد على تحسين مناعتك ويزيد أيضًا من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

ماء جوز الهند وعصير الموز

امزج ماء جوز الهند والشوفان والموز واللوز والعسل والزنجبيل لصنع عصير منه، يساعد ذلك على ملء معدتك، كما أنه يزود الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم وغيرها، يعمل ماء جوز الهند على ترطيب الجسم إلى جانب تزويده بالإلكتروليتات المهمة.

الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل خيار رائع للأشخاص الذين يعانون من الغثيان والقيء، تحتوي على الكربوهيدرات والزنجبيل، ويعمل الزنجبيل كعلاج لغثيان الصباح بينما تمد الكربوهيدرات الجسم بالطاقة.