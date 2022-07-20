تناولى هذا الطعام يوميا للحد من الغثيان أثناء الحمل

كتبت ميرفت رشاد

أكثر من 80% من السيدات يعانين من غثيان الصباح أثناء الحمل، وبينما أظهرت الأبحاث أن غثيان الصباح يمكن أن يكون علامة على الحمل الصحى، فإن هذا لا يجعل التعامل مع الغثيان أو القىء أكثر متعة، وفى التقرير التالى سنقدم بعض النصائح لتناول الوجبات الخفيفة لتخفيف أعراض غثيان الصباح، وقد أشارت دراسة جديدة إلى أن هناك نوعًا واحدًا من الطعام قد يكون مفيدًا بشكل خاص، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

وجدت دراسة جديدة نشرت فى Nutrients أن النساء الحوامل اللائي تناولن كبسولات بروبيوتيك مرتين في اليوم قللن من كمية الغثيان التي شعرن بها بنسبة 16%، وانخفض القىء بنسبة 33%، وأفادت المشاركات اللاتى عانين من الإمساك أنهن شعرن ببعض الراحة، والبروبيوتيك نوع من البكتيريا المفيدة، وتفترض هذه الدراسة أن الحمل يرفع الهرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون، ما قد يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء، لهذا السبب أراد باحثون مثل ألبرت تي ليو، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ التوليد وأمراض النساء بجامعة كاليفورنيا ديفيز، معرفة ما إذا كان البروبيوتيك يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء وبالتالي تقليل الأعراض المرتبطة بهذه الهرمونات.

وقال ليو، إن البروبيوتيك يمكن أن يقلل من الغثيان والقيء ويخفف من الإمساك، ومن المشجع للغاية أن الدراسة أثبتت صحة ذلك، مضيفا أنه من السهل جدًا إضافة المزيد من البروبيوتيك إلى نظامك الغذائى، حتى بدون شراء المكملات الغذائية، وستجد البكتيريا الجيدة فى الأطعمة المخمرة مثل الزبادي واللبن الرائب، مما يعني أنه يمكنك أن تبدأ يومك مع عصير مليء بالبروبيوتيك أو تناول الزبادي اليوناني المجمد.