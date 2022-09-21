5 طرق بسيطة لتقليل القلق.. منها الحد من تناول الكافيين

كتب – حسام الشقويرى

القلق هو استجابة جسمك الطبيعية للتوتر، وهو شعور بالخوف ينجم عن مجموعة من العوامل التى يعتقد الباحثون أنها تتراوح من علم الوراثة إلى الكيمياء البيئية إلى كيمياء الدماغ، وفقا لما نشره موقع healthline.

وتتضمن بعض أعراض القلق الشائعة ما يلي:

زيادة معدل ضربات القلب

تنفس سريع

الأرق

صعوبة في التركيز

وهناك فرق بين القلق اليومي واضطرابات القلق، حيث إن الشعور بالقلق بشأن شيء جديد أو مرهق هو شيء بسيط، لكن عندما يصل الأمر إلى نقطة لا يمكن السيطرة عليها أو مفرطة ويبدأ في التأثير على نوعية حياتك، فقد يكون اضطرابًا.

تتضمن بعض اضطرابات القلق ما يلي:

اضطراب الهلع

اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

اضطراب الوسواس القهري (أوسد)

قلق الانفصال

القلق من المرض

رهاب

اضطراب القلق العام (GAD)

اضطراب القلق الاجتماعي

كيف أعالج القلق؟

يمكن علاج القلق بعدة طرق، وأحد خيارات العلاج الشائعة هو العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، والذي يساعد في تزويد الأشخاص بأدوات للتعامل مع القلق عند حدوثه، وهناك أيضًا بعض الأدوية ، مثل مضادات الاكتئاب والمهدئات ، التي تعمل على موازنة كيمياء الدماغ ومنع نوبات القلق. حتى أنهم قد يجنون أشد الأعراض خطورة.

وهناك طرق طبيعية للمساعدة في تقليل القلق لدى الجميع.

1 - ابق نشيطا

لا يقتصر التمرين المنتظم على الصحة البدنية فحسب بل يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لصحتك العقلية أيضًا، حيث كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق والذين أبلغوا عن مستوى عالٍ من النشاط البدني كانوا يتمتعون بحماية أفضل من ظهور أعراض القلق.

2 - الابتعاد عن الكحول

قد يؤدي شرب الكحول إلى التخلص من حدته في البداية، وتشير الدراسات إلى وجود صلة بين القلق واستهلاك الكحول، مع اضطرابات القلق واضطراب تعاطي الكحول (AUD) التي تحدث جنبًا إلى جنب، والكحول يعطل قدرة الجسم الطبيعية على النوم عن طريق التدخل فى التوازن أثناء النوم.

3 - الإقلاع عن التدخين

غالبًا ما يبحث المدخنون عن سيجارة خلال الأوقات العصيبة، ومع ذلك فإن تناول السيجارة عندما تكون متوترًا حل سريع قد يؤدي إلى تفاقم القلق بمرور الوقت.

4 - الحد من تناول الكافيين

إذا كان لديك قلق مزمن، فإن الكافيين ليس صديقك. قد يسبب الكافيين العصبية والتوتر ، وكلاهما ليس جيدًا إذا كنت قلقًا، وأظهرت الأبحاث أن الكافيين قد يسبب اضطرابات القلق أو يزيدها سوءًا.

5 - إعطاء الأولوية للحصول على قسط جيد من الراحة في الليل