لماذا يسبب الصداع النصفي القيء وكيفية التخلص منه بشكل طبيعي؟

كتبت إيناس البنا

تعتبر نوبات الصداع النصفي من أسوأ الآلام التي يمكن أن يتحملها أي شخص، يوصف الصداع النصفي بأنه اضطراب وعائي دماغي يتميز بالخفقان والألم الخافق الذي يحدث عادة في جانب واحد من الرأس، يكون الألم شديدًا لدرجة أنه يصاحبه غثيان وقيء.

ما الذي يسبب الغثيان والقيء أثناء هجوم الصداع النصفي؟

يشعر الكثير من الناس أنه بعد القيء، يتوقف الألم لفترة من الوقت ولذا يحاولون تحريضه ولكن هناك أسباب مختلفة لحدوث ذلك.

وفقا لموقع Everydayhealth قد يكون القيء يمكن أن يكون نهاية نوبة الصداع النصفي لأنه قد ينطوي على بداية ونهاية مفاجئة لحركة الأمعاء.

بالنسبة للبعض فأن القيء هو نهاية الصداع النصفي، بالنسبة للآخرين ، إنها مجرد عرض يصاحب الصداع النصفي، في بعض الأحيان ، تبطئ القناة الهضمية أو حتى تتوقف عن الحركة وعندما ينتهي الصداع النصفي ، تبدأ القناة الهضمية في التحرك مرة أخرى، والقيء هو سمة مصاحبة لانتهاء الصداع النصفي، حيث يبدأ الجهاز الهضمي في العمل مرة أخرى.

يمكن أن يكون الغثيان والقيء أيضًا سببًا لفقدان الشهية لدى بعض الأشخاص، إذا كان لديهم غثيان خفيف ، فقد يظهر كما نسميه فقدان الشهية ، حيث لا يكون لديك شهية، وإذا لم يوقف الصداع النصفي ، فسيبدأ في التقيؤ".

بحسب المؤسسة الأمريكية للصداع النصفي يحدث الغثيان والقيء عادة خلال المرحلة الأولية من الصداع النصفي، تشير هذه المرحلة إلى بداية الصداع النصفي ولكن يمكن أن تستمر عدة أيام.

كيف تتخلص من الغثيان والقيء؟

يعتقد الخبراء أنه يجب أن تكون هناك خطة علاج فردية للتخلص من كل من الغثيان والصداع النصفي لأن كل شخص يعاني من أعراض مختلفة.

بينما تحدد بعض الأدوية الحديثة علاجًا للصداع النصفي ، فإليك قائمة ببعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف كل من الغثيان والقيء: