التوصل لهوية طالبين صدمهما قطار أثناء عبورهما السكة الحديد فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى هوية طالبين صدمهما قطار، مما أسفر عن مصرعهما في العياط، وأشارت التحريات إلى أن الطالبين أثناء عبورهما السكة الحديد، من منطقة عبور غير شرعية، صدمهما القطار، مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

وكشفت تحريات رجال المباحث هوية الطالبين، وتبين أن كلا منهما يقيم بقرية تابعة لمركز العياط، واستدعى رجال المباحث أسرتيهما تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهما، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بشخصين، ما أسفر عن مصرعهما في العياط، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث وإجراء التحريات.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن طالبين أثناء عبورهما السكة الحديد صدمهما قطار،مما أسفر عن مصرعهما في الحال، تم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.