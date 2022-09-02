"تموين الأقصر" تعلن صرف 2.8 مليون رغيف خبز وصرف 373 طن دقيق فى أول سبتمبر

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر، أنه خلال اليوم الأول من شهر سبتمبر 2022، تم صرف 2.8 مليون رغيف خبز مدعم بموجب البطاقات التموينية من خلال 302 مخبز بلدى مدعم، وذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الحالة التموينية بالمحافظة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، في بيان صحفى، أنه تم صرف كمية قدرها 373 طن دقيق بلدي مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية، كما تم صرف سلع تموينية من المنافذ التموينية بمبلغ وقدره 5 ملايين جنيه متضمنة الدعم الاستثنائي الذي قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأكثر استحقاقا واحتياجا.

كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 138 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس لعدد 7000 بطاقة قام أصحابها بتوفير جزء من الخبز المقرر لهم، وجاري المتابعة للأسواق والأنشطة المختلفة واستقبال أي شكاوى تتعلق بالحالة التموينية.