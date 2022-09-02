اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 06:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين الأقصر" تعلن صرف 2.8 مليون رغيف خبز وصرف 373 طن دقيق فى أول سبتمبر

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:35 م
"تموين الأقصر" تعلن صرف 2.8 مليون رغيف خبز وصرف 373 طن دقيق فى أول سبتمبر خبز - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر، أنه خلال اليوم الأول من شهر سبتمبر 2022، تم صرف 2.8 مليون رغيف خبز مدعم بموجب البطاقات التموينية من خلال 302 مخبز بلدى مدعم، وذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الحالة التموينية بالمحافظة.
 
وأضاف وكيل تموين الأقصر، في بيان صحفى، أنه تم صرف كمية قدرها 373 طن دقيق بلدي مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية، كما تم صرف سلع تموينية من المنافذ التموينية بمبلغ وقدره 5 ملايين جنيه متضمنة الدعم الاستثنائي الذي قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأكثر استحقاقا واحتياجا.
 
كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 138 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس لعدد 7000 بطاقة قام أصحابها بتوفير جزء من الخبز المقرر لهم، وجاري المتابعة للأسواق والأنشطة المختلفة واستقبال أي شكاوى تتعلق بالحالة التموينية.
 

الاقصر

تموين الاقصر

اخبار الاقصر

صرف دقيق مدعم

اخبار اليوم

صرف الخبز بالاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

تموين الأقصر: توافر السلع التموينية وصرف سلع بـ 35 مليون جنيه لـ44444 بطاقة

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:00 ص

وكيل تموين الأقصر يتابع اختبارات القبول للبنين والبنات بمدرسة التمريض..صور

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:15 م

تموين الأقصر تشن حملات تفتيشية على المخابز والمحال التجارية.. صور

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:40 ص

"تموين الأقصر" تدعم المزارعين خلال توريد القمح.. وكيل الوزارة: إنهاء توريد 261 طنا ومستمرون لآخر الموسم بنسبة تفوق الـ76%.. لجان حصر للأراضى المزروعة قمحا.. تحرير 268 محضرا للمخالفين.. وضبط 4 أطنان لدى تجار علف

الجمعة، 29 يوليه 2022 11:11 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة