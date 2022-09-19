اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:27 م
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مصرع طالبين صدمهما قطار أثناء عبورهما السكة الحديد في العياط

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:05 م
مصرع طالبين صدمهما قطار أثناء عبورهما السكة الحديد في العياط إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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صدم قطار طالبين أثناء عبورهما السكة الحديد في العياط، ما أسفر عن مصرعهما، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بشخصين، ما أسفر عن مصرعهما في العياط، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث وإجراء التحريات. 
 
 
 
وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن طالبين أثناء عبورهما السكة الحديد صدمهما قطار،مما أسفر عن مصرعهما في الحال. 
 
 
 
تم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

حادث قطار

مصرع طالبين

العياط امن الجيزة



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