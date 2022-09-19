محافظ الفيوم يتابع موقف توصيل المرافق لمشروع التطوير العمراني بالحواتم

الفيوم - رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع ممثلي شركات الخدمات، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروع التطوير العمراني بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم، الذي يجري تنفيذه في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح، تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد شعبان مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والأستاذ وسام فرحات مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية.

خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، لخطة عمل كل شركة من شركات المرافق، ووجّه بسرعة مراجعة المقايسات النهائية للأعمال المطلوبة لتوصيل المرافق، وكذا عدم الحفر أو قطع الطريق لتوصيل المرافق للمشروع، إلا في وجود خامات الرصف، بهدف السرعة في آداء الأعمال وعدم تعطيل حركة المرور بالمنطقة.

وأكد المحافظ، أهمية هذا المشروع الذي يحظى باهتمام بالغ من الدولة، من منطلق حرصها على الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين، موضحاً أن المشروع يشمل إنشاء 14 عمارة سكنية، منها 4 عمارات بأرض الشونة، على مساحة 3 أفدنة، تتكون كل عمارة من دور أرضي سكني أو تجاري، و9 طوابق متكررة سكنية، بإجمالي 304 وحدة سكنية، و10 عمارات بأرض المحلج، بإجمالي 796 وحدة سكنية، على مساحة 8.5 فدان، تتكون أيضاً من طابق أرضي و 9 أدوار متكررة.