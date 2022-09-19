كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان تنظم اليوم حفل تخرج الدفعة الـ23

كتب ـ محمد صبحى

أعلن الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان عن تنظيم حفل التخرج الرسمي لخريجي الدفعة الثالثة والعشرين للكلية للعام الجامعي 2021/2022 بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، والتي ستقام بقاعة الفنون والثقافة داخل حرم جامعة حلوان يوم 19/9/2022 وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي رئيس جامعة حلوان.

وتقام الاحتفالية تحت إشراف الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقد تم توجيه دعوة بالحضور للفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بالإضافة الى خريجي الكلية وذويهم الذين سيشاركون أبنائهم فرحة التخرج.

وحرصت إدارة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية بتجهيز الدروع والميداليات والشهادات والتي ستوزع على كل خريجي الدفعة.

وأعلنت إدارة الكلية عن أنه ستبدأ الفعاليات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً طبقاً للبرنامج المعلن للاحتفالية.