خدمة اجتماعية حلوان تنظم دورة تدريبية بعنوان الإبداع فى العمل الإدارى

كتب ــ محمد صبحى

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان (الإبداع فى العمل الادارى)، تحت رعاية الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية وإشراف كل من، الدكتورة وسام محمد إبراهيم مدير وحدة ضمان الجودة والدكتورة هند حسن حماد رئيس لجنة التدريب بوحدة ضمان الجودة.

ووجه الدكتور زغلول عباس حسنين كلمات من الشكر والتقدير للدكتورة وسام محمد إبراهيم مدير وحدة ضمان الجودة ولفريق عمل وحدة ضمان الجودة للجهود المبذولة من أجل استمرارية عقد الدورات التدريبية لجميع الفئات المستهدفة بالكلية، كما وجه عميد الكلية الشكر والتقدير لكل من المدرب وأعضاء الجهاز الإدارى.

حاضر في الندوة الدكتور محمد عطا أحمد أستاذ مساعد بقسم العمل مع المجتمعات والمنظمات ومدير وحدة متابعة الخريجين ومسئول معيار الجهاز الإدارى بوحدة ضمان الجودة مع المتدربين (أعضاء الجهاز الإدارى على مستوى كلية الخدمة الاجتماعية وعلى مستوى جامعة حلوان).

وناقشت الدورة التدريبية مجموعة من المحاور وهي ماهية الإبداع الإداري، أنواع الذكاءات والجدارات الوظيفية، صفات المبدع وأهمية توافر البيئة الداعمة للإبداع، أهمية الإبداع الادارى فى العمل، مراحل عملية الإبداع الادارى، استراتيجيات تنمية الإبداع الادارى، المعوقات التى تحول دون تحقيق الإبداع الادارى، نماذج التفكير الجانبى فى العمل الادارى، نصائح ذهبية لصقل مهارات الإبداع الادارى، تطبيقات وورش عمل.

وفي ختام اللقاء، قام الدكتور زغلول حسنين عميد الكلية بتسليم شهادة شكر وتقدير الجماةر محمد عطا أحمد لجهوده المبذولة والمخلصة والذى كان له الأثر الأكبر فى نجاح الدورة التدريبية، كما قام معالى العميد بتسليم إفادات حضور للمتدربين.

وفى ختام فعاليات الدورة التدريبية قام المتدربين بتقييم البرنامج التدريبى معربين عن سعادتهم بانعقاد مثل هذه الدورات التدريبية.