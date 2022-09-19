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قبل 25 سنة..

إندبندنت: جنازة الملكة إليزابيث أكبر حدث تلفزيونى منذ جنازة الأميرة ديانا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:03 ص
إندبندنت: جنازة الملكة إليزابيث أكبر حدث تلفزيونى منذ جنازة الأميرة ديانا جنازة الأميرة ديانا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية من المتوقع أن تكون أكبر حدث تلفزيوني منذ جنازة الأميرة ديانا قبل 25 عامًا.

وستقام جنازة الملكة في دير وستمنستر اليوم وسيليها صمت وطني لمدة دقيقتين.

وسيحضر الجنازة حوالي 2000 شخص ، بما في ذلك قادة من جميع أنحاء العالم وأحفاد الملكة الأمير جورج ، تسعة أعوام، والأميرة شارلوت ، سبع سنوات ، الذين سيمشون خلف نعش الملكة مع والديهم ، أمير وأميرة ويلز.

وشاهد جنازة الأميرة ديانا، التي توفيت عن عمر يناهز 36 عامًا بعد حادث سيارة في باريس عام 1997 ، 31 مليون شخص في المملكة المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن نسبة المشاهدة العالمية لهذه الأحداث بلغت 2.5 مليار.

ولم يتمكن أي حدث ملكي أو رياضي منذ عام 1997 من الوصول إلى مثل هذه الأرقام العالمية.

وادعت المحللة التلفزيونية كارولينا بيلترامو في WatchTVAbroad.com ، ، أن ما يصل إلى 4.1 مليار - أكثر من نصف سكان العالم - يمكنهم مشاهدة جنازة الملكة.

وأشارت إلى حفل افتتاح أولمبياد أتلانتا ، حيث قدر أن 3.6 مليار شخص شاهدوا محمد علي وهو يضيء الشعلة الأولمبية في عام 1996 ، كحدث تلفزيوني ضخم آخر.

وقالت بلترامو إن عدد المشاهدين من المرجح إن يتفوق على كلا الحدثين، "بفضل التقدم التكنولوجي ، مما يعني أن معظمنا يحمل الآن أجهزة التلفاز في جيوبنا".

 

 


مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

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