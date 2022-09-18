"FDA" تحذر من تناول الشباب اللبان المحتوى على النيكوتين لخطورته على صحتهم

كتبت أمل علام

أرسلت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، مؤخرًا رسالة تحذير إلى إحدى الشركات المنتجة للبان المحتوى على النيكوتين، تفيد بأن علكات النيكوتين غير قانونية، وذلك وفقا لما ذكره موقع CNN الإخبارى.



لبان النيكوتين

وأضافت الشبكة الإخبارية، إن هناك سجائر بنكهة طعمها مثل الشيكولاتة أو العنب، ثم جاءت السجائر الإلكترونية بنكهات مثل حلوى القطن أو حلوى الدببة، الآن، هناك علكات بنكهة مصنوعة من النيكوتين، موضحة، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ليست سعيدة بذلك.

حذرت الوكالة الآباء من مراقبة المنتجات التي قد تبدو مثل الحلوى ولكنها في الواقع تعتمد على النيكوتين، تقول أنها يمكن أن تكون خطرة جدًا على الأطفال.

وأكد مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية الدكتور روبرت كاليف الشهر الماضي من أن "لبان النيكوتين يمثل أزمة صحية عامة يمكن حدوثها بين شباب أمتنا، خاصة مع اقتراب عام دراسي جديد.

أرسلت الهيئة الأمريكية"FDA" رسائل تحذير إلى VPR Brands بشأن النيكوتين الاصطناعي، وهى إحدى الشركات التي تصنع لبان النيكوتين، تفيد بأن المنتجات تُباع بشكل غير قانوني، موضحة، إنه بموجب القانون، يتعين على الشركات المصنعة تقديم طلب والحصول على الموافقة عليه من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية قبل أن يتم تسويق منتج التبغ بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وتقول الوكالة، إن شركة VPR لم تطلب "الترخيص ما قبل السوق" للعلكة.

وأشارت شبكة CNN الإخبارية، إلى أن كل قطعة من العلكة تحتوي على 1 ملليجرام من النيكوتين، وتحتوى على 12 قطعة في العلبة الواحدة.

وأوضحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، أن من 1 إلى 4 ملليجرام من النيكوتين، يمكن أن تكون شديدة السمية للأطفال دون سن السادسة وكذلك للأطفال الأكبر سنًا، اعتمادًا على وزنهم.

وأكدت الشبكة، إن منتجات النيكوتين الخاصة بشركات أخرى والتي تبدو مثل الحلوى لا تزال متوفرة، وكذلك المستحلبات والعلكة.

وقال التقرير، في هذا الاستطلاع، كان طلاب الصف التاسع والعاشر الذين أبلغوا عن استخدام النيكوتين أكثر عرضة لاستخدام منتجات النيكوتين الفموية غير التبغية المنكهة – مثل اللبان، والأقراص، أكثر من العديد من المنتجات التقليدية مثل السجائر، كانوا في المرتبة الثانية بعد السجائر الإلكترونية الشائعة، استخدم حوالي 10% من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع السجائر الإلكترونية ، واختار أكثر من 3% منتجات النيكوتين عن طريق الفم، مشيرا إلى إن علكة ومستحلبات النيكوتين موجودة في السوق منذ سنوات، وجدت الدراسة أن الأطفال معرضون بشكل متزايد لخطر التسمم العرضي لتناول لبان النيكوتين.

وأوضح التقرير، إنه كانت العلكة في السوق لمدة 6 إلى 9 أشهر قبل أن ترسل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية خطابها التحذيري، على حد قولها.