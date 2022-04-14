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الصحة: التبغ والنيكوتين يحدان من القدرة على مكافحة فيروس كورونا والتعافى منه

الخميس، 14 أبريل 2022 04:30 ص
الصحة: التبغ والنيكوتين يحدان من القدرة على مكافحة فيروس كورونا والتعافى منه وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن التبغ والنيكوتين يحدا من القدرة علي مكافحة فيروس كورونا والتعافى منه.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن شهر رمضان يمثل الوقت الأمثل للإقلاع عن التدخين مشيرة إلى أن الخط الساخن 16805 يقدم كل الاستفسارات الخاصة بالاقلاع عن التدخين مجانا.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان قائلة: إنت تقدر تستغنى عن التدخين وتحافظ على صحتك وتحمى نفسك من أعراض فيروس كورونا الخطيرة وأمراض القلب والرئتين بالتوقف عن التدخين.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخط الساخن يوفر لك كل سبل الدعم والمساعدة بالمجان وأكدت أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب مضاعفات خطرة.
 
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الصحة

التدخين

كورونا

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