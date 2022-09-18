حصاد الوزارات.. الصحة توضح طرق الإصابة بعدوى فيروس سى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم توجه بتحقيق الانضباط بالمدارس فى العام الدراسى الجديد
لجنة العفو الرئاسى تؤكد استعدادها لتلبية احتياجات المُفرج عنهم لإعادتهم لحياتهم الطبيعية
محافظ الجيزة يخفض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى
الأوقاف تعلن افتتاح 28 مسجدا الجمعة المقبل فى المحافظات
وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان تعليمى وهمى بمحافظة كفر الشيخ
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