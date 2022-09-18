اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 28 مسجدا الجمعة المقبل فى المحافظات

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:16 م
الأوقاف تعلن افتتاح 28 مسجدا الجمعة المقبل فى المحافظات أحد المساجد المقرر افتتاحها
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 28 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 185 مسجدًا، منها 160 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و25 مسجدًا صيانة.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى: 
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 
مديرية أوقاف بنى سويف
1. أنس بن مالك – بنى هانى - إهناسيا
2. عمر بن الخطاب – مازورة - سمسطا
3. الأبرار – الحى الرابع – المجاورة الثالثة – بندر بنى سويف
 
مديرية أوقاف البحيرة
4. الرحمن الخط القبلى - جناكليس
5. النور المحمدى – قرية المسيرى – حفص - دمنهور
6. كوم النص الغربى – مركز كفر الدوار
7. الرحمن بردله – مركز كفر الدوار
8. مراد مكرم - قراقص – مركز دمنهور
 
9. الهداية – ديبي- رشيد
10. عبد الغفار غراب – أبو المطامير
11. الشلاوية الغربى – زاوية نعيم – أبو حمص
12. قرية العدل الغربى – النوبارية 
13. خير الله – سيدى عقبة – مركز المحمودية
 
مديرية أوقاف المنيا
14. الرحمن – القيس – بنى مزار
15. المخالبة – منقطين - سمالوط
16. على بن أبى طالب – برطباط - مغاغة
مديرية أوقاف أسوان
 
17. الإمام على بن أبى طالب - المنشية
18. المتقين – المنشية 
19. مجمع السيدة زينب – المنشية 
 
مديرية أوقاف أسيوط
20. التعاون – قرية بهيج – مركز أسيوط 
 
مديرية أوقاف الجيزة
21. القارة – قرية القصر – الواحات البحرية
 
مديرية أوقاف الفيوم
22. النور الشرقى – المدينة – الشواشنة – يوسف الصديق
23. الرحمة – المقاتلة – طامية 
مديرية أوقاف مرسى مطروح
 
24. السلف الصالح – شارع المطار – عزبة السادات – غرب مطروح
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
25. الرحمة – جعماصة - القصاصين
 
ثانيًا: مساجد الصيانة: 
مديرية أوقاف الجيزة
1. الطاروطى – شارع جامعة القاهرة – بجوار كلية الزراعة - امام مركز البحوث الزراعية
 
مديرية أوقاف سوهاج
2. السلام – المراغة
 
مديرية أوقاف البحيرة 
3. الشهداء – المنشية – مركز المحمودية
 
 

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