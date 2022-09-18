الأوقاف تعلن افتتاح 28 مسجدا الجمعة المقبل فى المحافظات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 28 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 185 مسجدًا، منها 160 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و25 مسجدًا صيانة.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بنى سويف

1. أنس بن مالك – بنى هانى - إهناسيا

2. عمر بن الخطاب – مازورة - سمسطا

3. الأبرار – الحى الرابع – المجاورة الثالثة – بندر بنى سويف

مديرية أوقاف البحيرة

4. الرحمن الخط القبلى - جناكليس

5. النور المحمدى – قرية المسيرى – حفص - دمنهور

6. كوم النص الغربى – مركز كفر الدوار

7. الرحمن بردله – مركز كفر الدوار

8. مراد مكرم - قراقص – مركز دمنهور

9. الهداية – ديبي- رشيد

10. عبد الغفار غراب – أبو المطامير

11. الشلاوية الغربى – زاوية نعيم – أبو حمص

12. قرية العدل الغربى – النوبارية

13. خير الله – سيدى عقبة – مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنيا

14. الرحمن – القيس – بنى مزار

15. المخالبة – منقطين - سمالوط

16. على بن أبى طالب – برطباط - مغاغة

مديرية أوقاف أسوان

17. الإمام على بن أبى طالب - المنشية

18. المتقين – المنشية

19. مجمع السيدة زينب – المنشية

مديرية أوقاف أسيوط

20. التعاون – قرية بهيج – مركز أسيوط

مديرية أوقاف الجيزة

21. القارة – قرية القصر – الواحات البحرية

مديرية أوقاف الفيوم

22. النور الشرقى – المدينة – الشواشنة – يوسف الصديق

23. الرحمة – المقاتلة – طامية

مديرية أوقاف مرسى مطروح

24. السلف الصالح – شارع المطار – عزبة السادات – غرب مطروح

مديرية أوقاف الإسماعيلية

25. الرحمة – جعماصة - القصاصين

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. الطاروطى – شارع جامعة القاهرة – بجوار كلية الزراعة - امام مركز البحوث الزراعية

مديرية أوقاف سوهاج

2. السلام – المراغة

مديرية أوقاف البحيرة

3. الشهداء – المنشية – مركز المحمودية