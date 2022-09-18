الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لرئيس الوزراء الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:54 ص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية ، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة. القطاع الخاص المشروعات مصطفى مدبولى الحكومة الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن للمشاركة فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية الأحد، 18 سبتمبر 2022 08:27 ص رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى.. التخطيط: الصندوق استثمارى سيادى مملوك للدولة وله شخصية اعتبارية مستقلة.. والمدير التنفيذى: 44 مشروعا تحت الدراسة باستثمارات 140 مليار جنيه السبت، 17 سبتمبر 2022 08:34 م مصطفى مدبولى يترأس الجمعية العمومية لـ"صندوق مصر السيادى".. اعرف التفاصيل السبت، 17 سبتمبر 2022 08:18 م رئيس جهاز قطر للاستثمار: متحمسون للاستثمار في القطاع السياحي بمصر السبت، 17 سبتمبر 2022 07:38 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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