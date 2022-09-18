الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لرئيس الوزراء

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية ، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة.