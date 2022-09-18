اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف مخاطر استخدام الأدوية خلال فترات الحمل دون إشراف طبى

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:40 ص
الصحة تكشف مخاطر استخدام الأدوية خلال فترات الحمل دون إشراف طبى انفوجراف لوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مخاطر استخدام الأدوية أثناء فترة الحمل دون استشارة الطبيب، حيث تسبب التشوهات الخلقية للجنين كما تسبب الولادة المبكرة .
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان بعدم تناول الأدوية إلا تحت إشراف الطبيب .
 
وكانت أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بإطلاق حملة تنشيطية لتطعيم العاملين بالفنادق والمطاعم والمحال التجارية، وشركات السياحة، وسائقي المواصلات العامة في مدينة شرم الشيخ، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا فبيل إطلاق مؤتمر المناخ.
 
 
 

الصحة

الحوامل

وزارة الصحة

فترة الحمل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة