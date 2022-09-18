الصحة تكشف مخاطر استخدام الأدوية خلال فترات الحمل دون إشراف طبى

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مخاطر استخدام الأدوية أثناء فترة الحمل دون استشارة الطبيب، حيث تسبب التشوهات الخلقية للجنين كما تسبب الولادة المبكرة .

ونصحت وزارة الصحة والسكان بعدم تناول الأدوية إلا تحت إشراف الطبيب .

وكانت أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بإطلاق حملة تنشيطية لتطعيم العاملين بالفنادق والمطاعم والمحال التجارية، وشركات السياحة، وسائقي المواصلات العامة في مدينة شرم الشيخ، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا فبيل إطلاق مؤتمر المناخ.