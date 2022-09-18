لجنة العفو الرئاسى تؤكد استعدادها لتلبية احتياجات المُفرج عنهم لإعادتهم لحياتهم الطبيعية

أكدت لجنة العفو أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، استعدادها لتلقى كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفى مقدمتها حل أية

موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم فى الحبس.

وتأتى هذه الخطوة فى اطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة اجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم

ولجنة العفو تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذى يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذا تتوجه بالشكر والامتنان للنائب العام ووزير الداخلية.