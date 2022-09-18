اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:08 م
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الأمير هارى يشعر باليأس بعد إزالة الأحرف الأولى لاسم الملكة من بدلته العسكرية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:00 م
الأمير هارى يشعر باليأس بعد إزالة الأحرف الأولى لاسم الملكة من بدلته العسكرية الأميران هارى ووليام
كتبت ريهام عبد الله

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الأمير هارى، تعرض للدمار بعد إزالة الأحرف الأولى للملكة الراحلة إليزابيث الثانية "ER" من كتف زيه العسكرى، بينما كان يقف بالقرب من نعشها، خاصة بعدما سُمح للأمير أندرو، بالاحتفاظ بالشفرة الملكية.

يقال إن دوق ساسكس، 38 عامًا، قد فكر فى ارتداء بدلة عادية لتجنب الإحراج، أثناء وقوف أحفاد الملكة الثمانية، كحرس شرف بجوار النعش داخل قاعة وستمنستر الليلة الماضية، وفقا لـ"ديلى ميل"، حيث وقف ويليام وهارى، اللذان يرتديان الزى العسكرى، على طرفى نعش جدتهما، وانضم إليهما أبناء العمومة زارا تيندال، وبيتر فيليبس، والأميرات بياتريس ويوجينى، والسيدة لويز وندسور، وشقيقها فيسكونت سيفيرن.

الأميران هارى ووليام
الأميران هارى ووليام

وكان هاري، الذى تواجد فى خط المواجهة خلال جولتين من الخدمة فى أفغانستان، قد مُنع فى السابق من ارتداء الزى العسكرى هذا الأسبوع لأنه لم يعد من أفراد العائلة المالكة، وحصل الأمير هارى على إذن من الملك تشارلز لارتداء كسوة الوقفة الاحتجاجية داخل قصر وستمنستر.

ومع ذلك فإن دوق ساسكس قد تعرض للدمار عندما اكتشف أن الأحرف الأولى لاسم جدته قد تم تجريدها من كتف زيه العسكري، فيما لم تتم إزالة الأحرف الأولى من زى الأمير ويليام، ومن المفهوم أن "يأس" هارى يتركز إلى حد كبير حول الأمير أندرو، الذى لم يعد أيضًا ملكيًا عاملاً، إلا أنه احتفظ بالأحرف الأولى على زى نائب الأميرال بينما نظم أبناء الملكة الراحلة وقفة شرفية.

الرمز على زي الأمير اندرو
الرمز على زي الأمير اندرو

كان دوق ساسكس، مساعدًا شخصيًا لمعسكر الملكة، ونتيجة لذلك، كان يرتدى سابقًا السيف، لكنها كانت من بين المناصب التى استقال منها عندما تنحى عن واجباته الملكية وانتقل إلى كاليفورنيا، ويتم ارتداء الأحرف الأولى من "ER" تقليديًا فقط من قبل الموجودين فى خدمة للملك، وبالتالى يُعتقد أن غياب الرمز يرجع إلى لوائح اللباس وليس إهانة لهارى.

وقال صديق لهارى، للصحيفة البريطانية: "إنه حزين القلب، إن إزالة الأحرف الأولى من اسم جدته أمر مقصود للغاية".


الامير هارى

دوق ساسكس

زيى هارى العسكرى

جنازة الملكة اليزابيث

وفاة الملكة اليزابيث

نعش الملكة اليزابيث

الملك تشارلز

الأمير وليام

الأمير اندرو



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