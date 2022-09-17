ديل ميلى: الأمير هارى وميجان ماركل غير مدعوين لحفل استقبال رسمى لقادة العالم غدا

كتب محمد رضا

كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، غير مدعوين لحضور حفل استقبال رسمى لقادة العالم وأفراد العائلة المالكة الأجانب مساء غد الأحد.

ويقول التقرير "يُعتقد أن الزوجين تلقيا دعوة لحضور الحدث، الذى استضافه الملك تشارلز والملكة كاميلا، فى وقت سابق من الأسبوع الماضى"، لكن من غير المرجح الآن أن يحضر الأمير هارى وزوجته ميجان، هذا الحدث، بعد أن أصر المسؤولون فى قصر باكنجهام على أن الاستقبال كان لأفراد العائلة المالكة فقط، كما هو مفهوم.



أفراد العائلة الملكية البريطانية فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، من بين رؤساء الدول الذين سيصلون إلى لندن فى نهاية هذا الأسبوع لحضور جنازة الملكة إليزابيث، يوم الاثنين.

سيحضر قادة العالم والسفراء وأفراد العائلة المالكة الأجانب حفل استقبال فى القصر حيث سيستقبلهم أيضًا وليام وكيت ميدلتون، أمير وأميرة ويلز، والأميرة الملكية آن، وإيرل وكونتيسة ويسيكس.

ولفت التقرير إلى أن الارتباك حول دعوة هارى وميجان، يشير إلى مشاكل فى التواصل بين الزوجين المقيمين فى كاليفورنيا والعائلة المالكة، وفقًا لصحيفة ديلى تلجراف، ويأتى ذلك بعد تحول واضح على حق هارى فى ارتداء الزى العسكرى على الرغم من كونه ملكيًا لا يعمل.

ومن المفهوم أن القصر قد تدخل للسماح لهارى بارتداء شعاراته فى وقفة لمدة 15 دقيقة فى قاعة وستمنستر، وكان هارى قد قال سابقًا، إنه سيرتدى بدلة الصباح فى جميع مناسبات الجنازة.