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بريطانيا تدعو ترامب وأوباما وكلينتون لحضور تأبين الملكة إليزابيث فى سفارتها بواشنطن

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 10:10 م
بريطانيا تدعو ترامب وأوباما وكلينتون لحضور تأبين الملكة إليزابيث فى سفارتها بواشنطن دونالد ترامب
كتبت نهال أبو السعود

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تلقى الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب دعوة من الحكومة البريطانية لحضور حفل ‏تأبين للملكة إليزابيث الثانية في واشنطن العاصمة ، بعد استبعاده من قائمة الضيوف ‏لحضور الجنازة فى لندن.‏
 
وصفته دعوة لحضور هذا الحدث بأنه "خدمة عيد الشكر على حياة جلالة الملكة ‏إليزابيث الثانية الراحلة" ، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف.‏
 
تم إرسال الدعوات إلى ترامب وغيره من الرؤساء السابقين الأحياء ، بما في ذلك باراك ‏أوباما وجيمي كارتر وبيل كلينتون وزوجاتهم ، وستقام القداس في الكاتدرائية الوطنية ‏بواشنطن يوم الأربعاء.‏
 
وأضاف التقرير أن رئيسة الوزراء ليز تروس لن تتمكن على الأرجح من حضور قداس ‏الكاتدرائية في واشنطن، ومن المتوقع أن تشمل الخدمة شخصيات بارزة من بينهم ‏أعضاء كبار في الكونجرس الأمريكي وكذلك جميع السفراء الأجانب.‏
 
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قبل الرئيس جو بايدن الدعوة لحضور جنازة الملكة في ‏لندن.‏
 
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، كارين جان بيير ، إن الدعوة تم إرسالها يوم ‏السبت كمذكرة دبلوماسية من إدارة البروتوكول في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية ‏، مع قبول بايدن لها في اليوم التالي.‏
 
بعد الإعلان عن وفاة الملكة ، توجه ترامب ، الذي تمت دعوته لزيارة دولة إلى المملكة ‏المتحدة في عام 2019 ، إلى موقع ‏Truth Social‏ للإشادة بها.‏
 
وكتب: "ميلانيا وأنا نشعر بحزن عميق عندما علمنا بفقدان جلالة الملكة إليزابيث ‏الثانية. جنبا إلى جنب مع عائلتنا ورفاقنا الأمريكيين ، نرسل خالص تعازينا للعائلة المالكة ‏وشعب المملكة المتحدة خلال هذا الوقت الحزن والأسى الكبير "،.‏
 
وتابع: "ميلانيا وأنا نعتز دائمًا بوقتنا مع الملكة ، ولن ننسى أبدًا صداقة صاحبة الجلالة ‏الكريمة ، والحكمة العظيمة ، وروح الدعابة الرائعة. يا لها من سيدة عظيمة وجميلة - لم ‏يكن هناك أحد مثلها! "‏
 

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