بريطانيا تدعو ترامب وأوباما وكلينتون لحضور تأبين الملكة إليزابيث فى سفارتها بواشنطن

تلقى الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب دعوة من الحكومة البريطانية لحضور حفل تأبين للملكة إليزابيث الثانية في واشنطن العاصمة ، بعد استبعاده من قائمة الضيوف لحضور الجنازة فى لندن.
وصفته دعوة لحضور هذا الحدث بأنه "خدمة عيد الشكر على حياة جلالة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة" ، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف.
تم إرسال الدعوات إلى ترامب وغيره من الرؤساء السابقين الأحياء ، بما في ذلك باراك أوباما وجيمي كارتر وبيل كلينتون وزوجاتهم ، وستقام القداس في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن يوم الأربعاء.
وأضاف التقرير أن رئيسة الوزراء ليز تروس لن تتمكن على الأرجح من حضور قداس الكاتدرائية في واشنطن، ومن المتوقع أن تشمل الخدمة شخصيات بارزة من بينهم أعضاء كبار في الكونجرس الأمريكي وكذلك جميع السفراء الأجانب.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قبل الرئيس جو بايدن الدعوة لحضور جنازة الملكة في لندن.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، كارين جان بيير ، إن الدعوة تم إرسالها يوم السبت كمذكرة دبلوماسية من إدارة البروتوكول في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية ، مع قبول بايدن لها في اليوم التالي.
بعد الإعلان عن وفاة الملكة ، توجه ترامب ، الذي تمت دعوته لزيارة دولة إلى المملكة المتحدة في عام 2019 ، إلى موقع Truth Social للإشادة بها.
وكتب: "ميلانيا وأنا نشعر بحزن عميق عندما علمنا بفقدان جلالة الملكة إليزابيث الثانية. جنبا إلى جنب مع عائلتنا ورفاقنا الأمريكيين ، نرسل خالص تعازينا للعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة خلال هذا الوقت الحزن والأسى الكبير "،.
وتابع: "ميلانيا وأنا نعتز دائمًا بوقتنا مع الملكة ، ولن ننسى أبدًا صداقة صاحبة الجلالة الكريمة ، والحكمة العظيمة ، وروح الدعابة الرائعة. يا لها من سيدة عظيمة وجميلة - لم يكن هناك أحد مثلها! "
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