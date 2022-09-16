وذكرت وزارة الموارد المائية العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الجمعة- أن الحمداني التقى رئيس الوزراء السوري.

تناول اللقاء بحث القضايا المشتركة بين البلدين في الشأنين المائي والبيئي في ظل تحديات تناقص واردات المياه وتطرف التغير المناخي وآثارهما السلبية على تقليص المساحات الزراعية والمشاريع الاروائية، فضلا عن ضرورة التنسيق للعمل المشترك بين البلدين لتسخير العلوم والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز مجالات التدريب وتوحيد الخطاب في المحافل الدولية من أجل الحصول على حقوق البلدين المائية من دول المنبع.

وأوضحت الوزارة، أن اللقاء بحث أهمية توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات أوسع كتبادل البيانات وإنشاء محطات الرصد المشترك والتطبيقات البحثية لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام والتكيف مع التغيرات المناخية.